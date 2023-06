Vanavond geen treinverkeer meer mogelijk rondom Amsterdam wegens storing

Het treinverkeer rondom Amsterdam zal zondagavond niet meer op gang komen. De storing op de verkeersleidingspost van ProRail is nog niet verholpen. Er rijden in elk geval geen treinen meer bij de hoofdstad. Het is niet duidelijk of de dienstregeling maandagochtend weer kan worden opgestart.

De eerste treinen in de regio Amsterdam konden, na een eerste storing, rond 20.00 uur weer gaan rijden. Dat bleek toch niet goed te verlopen. De storing is terug, waarna het treinverkeer weer werd stilgelegd.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat niet duidelijk is wat de oorzaak van deze en de vorige storing is. Het lijkt volgens hem om hetzelfde euvel te gaan, maar onderzoek moet dat uitwijzen.

Bij de eerste storing werden de systemen gereset, waarna het treinverkeer kon worden hervat. "Dat zal nu ook wel gebeuren", zegt de woordvoerder. Maar er moet volgens hem ook duidelijkheid komen over de oorzaak, zodat het treinverkeer niet weer op korte termijn moet worden stilgelegd.

ProRail zei eerder al dat een storing zoals deze niet is op te vangen door telefonisch contact met de machinisten. Dat komt doordat rondom Amsterdam ontzettend veel treinen per uur rijden.

Bezoekers concert Harry Styles moeten ander vervoer regelen

Concertorganisator MOJO waarschuwt bezoekers die zondag met de trein naar het concert van Harry Styles zijn gekomen, om ander vervoer te zoeken voor de terugreis.

"Op dit moment is niet duidelijk of de treinen weer rijden na de concerten van Harry Styles en Ghost", schrijft MOJO op sociale media. De beide concerten zijn rond 23.00 uur afgelopen.

Er zijn volgens MOJO voldoende parkeerplekken in het gebied om bezoekers op te pikken. "Parkeer de auto en ontmoet elkaar bij het meetingpoint naast de AFAS Live, zodat je elkaar niet misloopt." De organisator verwijst ook naar een liveblog voor de laatste updates.