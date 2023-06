Treinverkeer rond Amsterdam komt weer op gang na storing

Delen via E-mail

De eerste treinen in de regio Amsterdam kunnen weer gaan rijden. Het treinverkeer had sinds het einde van de middag met een storing te maken. Het ging om treinen die van en naar Amsterdam rijden.

Volgens een woordvoerder van ProRail is nog altijd niet duidelijk wat die storing heeft veroorzaakt, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar het treinverkeer is na het resetten van de systemen wel weer mogelijk. "Alles werkt weer en is stabiel genoeg", zegt de woordvoerder.