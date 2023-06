Storing legt treinverkeer rond Amsterdam plat, om 20.00 uur weer eerste treinen

Door een storing in een verkeerspost van ProRail is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam. Volgens de spoorwegbeheerder kunnen de eerste treinen in de regio van Amsterdam vanaf 20.00 uur weer rijden.

De storing begon aan het einde van de middag. Het gaat om treinen die van en naar Amsterdam rijden.

Volgens een woordvoerder van ProRail is nog altijd niet duidelijk wat die storing heeft veroorzaakt, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar het treinverkeer is na het resetten van de systemen wel weer mogelijk. "Alles werkt weer en is stabiel genoeg", zegt de woordvoerder.

De NS adviseert reizigers de website van de NS in de gaten te houden en zo mogelijk alternatief vervoer te gebruiken. Vervoerder GVB heeft zondagavond extra's metro's ingezet vanwege de treinstoring.

In de Johan Cruijff ArenA gaat zondagavond 21.00 uur een concert van de Britse popzanger Harry Styles van start. Honderden fans hebben zich al bij de ArenA verzameld. Maar er zijn ook veel mensen die er nog naartoe moeten reizen.

De Johan Cruijff ArenA en concertorganisator MOJO adviseren reizigers die met de trein komen de reisplanner van de NS in de gaten te houden. Ook wijzen ze erop dat het treinkaartje binnen de regio Amsterdam geldig is voor de bus, tram en metro.