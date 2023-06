Stuifmeel en droogte zorgt voor troep op auto's en tuinmeubilair

Delen via E-mail

Teunmeubilair, ramen, maar ook auto's zijn op het moment viezer dan anders. Ze worden voor de verandering niet bedekt door Saharazand, maar een ander natuurverschijnsel: stuifmeel. De droogte van de afgelopen weken zorgt alleen maar voor meer troep.

Dit leidt onder meer tot gesnotter en andere allergische reacties bij mensen met hooikoorts, maar het zorgt ook voor viezigheid op auto's en tuinmeubilair. "In het geval van hoge pollenconcentraties leidt dat soms tot een dun laagje op bijvoorbeeld auto's", zegt Roosmarijn Knol van weerdienst Weerplaza tegen NU.nl.

Naast de hoeveelheid stuifmeel in de lucht speelt ook mee dat het al weken droog is. "Hierdoor blijft andere 'troep', zoals zand en stof, in de lucht ronddwarrelen. Dat kan vervolgens weer op je tuinmeubels terechtkomen."