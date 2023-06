Weerbericht: Zon, zon en nog meer zon, behalve in het noorden

De eerste helft van de week blijft het weer zoals het nu is: strakblauwe luchten, 20 tot 24 graden en alleen in het noorden wat bewolking. Aan het einde van de week verandert de windrichting die warmere lucht met zich meebrengt. Temperaturen lopen op richting de 30.

Op maandag, dinsdag en woensdag blijft het weerbeeld redelijk constant. Er staat een noordenwind die over het koele water van de Noordzee blaast. Daardoor heeft het noorden van het land te maken met wolkenvelden en liggen de temperaturen daar lager dan in het midden en zuiden. De temperatuur in het noorden zal tussen de 15 en 18 graden liggen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat die bewolking gaat doen: trekt die over het land of scheurt die open waardoor er tussendoor ruimte voor de zon is?

In de rest van het land is de lucht strakblauw. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 25 graden worden. Bijvoorbeeld in de Brabantse Kempen of in het Limburgse Maasdal. Die kans is ongeveer 40 procent.

Tweede helft van de week bijna tropisch warm

Na woensdag krijgen we te maken met een noordoosten wind en later een met een oostenwind. Die lucht is een stuk droger, waardoor de wolkenvelden oplossen. Ook de temperatuur loopt dan op.

Vrijdag en komend weekend wordt het 24 tot 28 graden. Er is een kleine kans (10 procent) dat het in het zuidoosten zelfs 30 graden wordt.