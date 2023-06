Alle 95 appartementen onbewoonbaar na brand in Amsterdam

De bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam waar dit weekend een brand woedde, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Alle 95 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar, meldt de brandweer.

De brand begon zaterdagavond in het complex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. Het vuur verspreidde zich snel naar het dak en vervolgens naar diverse woningen op de bovenste drie bouwlagen. De gedeeltelijk in de constructie verscholen brand was pas rond 2.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag volledig onder controle.

De waterschade aan het pand is zo groot dat de elektriciteit nog niet hersteld kan worden. De technische installatie moet daarvoor eerst volledig vervangen worden. Verder heeft de brand het dak volledig verwoest en moet de gevel op meerdere plekken hersteld worden.

De brandweer heeft alle 95 woningen daarom voorlopig onbewoonbaar verklaard. Op dit moment worden bewoners gefaseerd, onder begeleiding en per verdieping, het pand binnengelaten om persoonlijke spullen op te halen. Het is niet duidelijk hoelang het herstel gaat duren.

Hoewel de brand veel schade veroorzaakte, is er niemand gewond geraakt. Een persoon is in het ziekenhuis nagekeken vanwege het mogelijk inademen van rook. Er zijn ook geen huisdieren gewond geraakt.