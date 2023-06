Zes mannen gewond bij mogelijke straatrace in Helmond

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bij een vermoedelijke straatrace zijn zaterdagavond in Helmond meerdere gewonden gevallen. Dat meldt de politie . Een personenauto botste met hoge snelheid achter op een stilstaand taxibusje.

In de auto zaten vier mannen en jongens van tussen de 16 en 33 jaar uit Helmond. Zij raakten volgens een politiewoordvoerder flink gewond. Hoe het nu met ze is, weet de woordvoerder niet. De auto raakte bij de botsing zwaar beschadigd.

De personen in het aangereden taxibusje hadden lichte verwondingen. Wel werden zij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het gaat om een man van 56 uit Helmond en een man van 24 uit Tilburg.

Volgens de politie was de personenauto mogelijk betrokken bij een straatrace met een andere auto. Daarbij zou met hoge snelheid over de Europaweg in Helmond zijn gereden. Na de aanrijding zou de andere racende wagen ervandoor zijn gegaan.