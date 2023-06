Weerbericht: Opnieuw een zonnige dag, wel grote verschillen in temperatuur

Delen via E-mail

De zon schijnt vandaag volop. Maar er zijn wel grote temperatuurverschillen in het land, van 15 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.

In de noordelijke en noordwestelijke provincies komen in de ochtend wolkenvelden voor. Daardoor zal de zon af en toe verdwijnen.

In de middag schijnt de zon in vrijwel het hele land. Er zijn hooguit in het oosten een paar stapelwolken.