Grote brand in appartementencomplex Amsterdam-Oost, knooppunt Amstel dicht

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er woedt een grote uitslaande brand op de bovenste verdieping van een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer heeft het pand volledig ontruimd.

Het gebouw van zeven verdiepingen ligt vlak bij de A2. Omdat de rookontwikkeling richting de snelweg gaat, is het knooppunt Amstel, waar de snelwegen A2 en A10 samenkomen, uit voorzorg afgesloten.

De brand, die zaterdag rond 20.00 uur uitbrak, woedt nog in meerdere woningen. Rond 21.30 uur meldde de brandweer dat de brand en rookontwikkeling aan het afnemen zijn.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen, autoladders en een hoogwerker aanwezig.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers en ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren uit voorzorg te sluiten.