Weerbericht: Zonnige dag als start van een zomers weekend

Het wordt een zonovergoten dag met zomerse temperaturen van 20 tot 24 graden. Lokaal kan het kwik zelfs stijgen naar 25 graden.

In de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Rond het middaguur ligt in het zuiden het kwik al rond de 20 graden.

's Middags kan het in delen van Noord-Brabant en Limburg 25 graden worden. In de rest van het land wordt het 20 tot 24 graden. De wind is matig van kracht en komt uit het noordoosten.