Woningcorporatie plaatst camera's bij omstreden geldwisselkantoor Suri-Change

Amsterdamse woningcorporatie Rochdale plaatst beveiligingscamera's bij het geldwisselkantoor van Suri-Change in Amsterdam-Zuidoost. De corporatie wil hiermee de huurders die in de buurt van het filiaal wonen geruststellen. De afgelopen week vonden er drie explosies plaats bij het kantoor.

De camera's bevinden zich in containers die normaal gesproken op bouwplaatsen staan. De camera's gaan aan als ze beweging waarnemen.

"We weten dat onze huurders zich grote zorgen maken", zegt een woordvoerder van Rochdale. "Dit is een preventieve maatregel, zodat mensen weten dat er cameratoezicht is."

De gemeente is op de hoogte van de camera's en de beelden worden na een week vernietigd. "Maar als er weer iets gebeurt, overhandigen we de beelden aan de politie."

De laatste ontploffing bij het kantoor in Amsterdam-Zuidoost was in de nacht van woensdag op donderdag. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar vielen er geen gewonden. Het geldwisselkantoor was toen al gesloten. Net als alle andere filialen in de hoofdstad. Ook in Den Haag en Rotterdam zijn de kantoren al dagen op last van de burgemeesters dicht.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet donderdag weten dat er in het onderzoek naar Suri-Change geen verdachten meer vastzitten. Vijf personen zijn op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon aangehouden. "Die hebben na hun arrestatie kort vastgezeten, maar zijn allen vrij in afwachting van de vervolging." Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, dat mogelijk verdiend is in de cocaïnehandel.