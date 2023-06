Vandaag wordt het Kindertransport herdacht: dit gebeurde er in 1943

Op 6 en 7 juni 1943 werden bijna dertienhonderd Joodse kinderen vanuit Kamp Vught gedeporteerd naar een vernietigingskamp van de nazi's in Polen. Toen zij daar aankwamen, werden zij direct vermoord. Niemand overleefde het. Vandaag worden die duistere dagen in de Tweede Wereldoorlog, nu tachtig jaar geleden, herdacht.

In april 1943 raakte het deel voor Joodse kinderen in Kamp Vught bij Den Bosch overvol. Er kwamen heel veel kinderen binnen omdat de nazi's hun razzia's hadden verhevigd. De kinderen zaten in aparte barakken, waar zij hun ouders niet of zelden konden zien.

Vanwege de overvolle kinderplekken ontstond chaos en honger, en braken veel ziektes uit. Ze kregen onder meer longontsteking, kinkhoest en de mazelen. Kamp Vught was opgericht als werkkamp en de Duitsers wisten dan ook niet wat zij met de kinderen aan moesten.

Begin mei besloten de Duitsers om de kinderen weg te halen. Zo vertrok op 8 mei het eerste transport waarop vooral grote gezinnen zaten. Twee weken later werden 1.250 mensen, onder wie driehonderd kinderen, gedeporteerd.

Op 5 juni kregen de Joodse mensen in Kamp Vught bericht dat alle kinderen van nul tot zestien jaar uit het kamp zouden worden verwijderd. Er werd verteld dat zij naar een 'speciaal kinderkamp' in de buurt zouden gaan. In werkelijkheid gingen de kinderen op weg naar de plek waar hun leven zou eindigen.

In dat bericht werd vermeld dat de moeders van jonge kinderen van nul tot drie jaar ook mee moesten op het zogenoemde Kindertransport. Een van de ouders moest mee met de oudere kinderen. Dat kon alleen de vader zijn als hij niet hoefde te werken.

De deportatie van Joodse gezinnen naar Sobibór. Foto: graafflorisstraat.nl

Op 6 juni werden alle kinderen van nul tot drie jaar met hun moeders naar Kamp Westerbork gebracht. Een dag later werden ook de oudere kinderen afgevoerd naar Westerbork. Volgens mensen die in Kamp Vught achterbleven en die de Holocaust hebben overleefd, mochten ze geen afscheid nemen van hun familie en kinderen.

Vanuit Kamp Westerbork werden 1.296 Joodse kinderen naar vernietigingskamp Sobibór in Polen vervoerd. In totaal werden ongeveer drieduizend mensen in 46 treinwagons opgesloten. Zij werden allen direct na aankomst op 11 juni in Sobibór door vergassing om het leven gebracht.

In Kamp Vught werden tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen 1942 en 1943 bijna 32.000 mensen opgesloten. Daarbij waren niet alleen Joden, maar ook onder meer Roma, homoseksuelen en verzetsstrijders. In het kamp zelf kwamen honderden mensen om het leven. Velen werd gedeporteerd en elders vermoord.

De Kindertransporten worden ieder jaar in juni herdacht in Vught, bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Kinderen uit groep 7 van basisschool De Schalm uit Vught lezen de namen voor van de kinderen die zijn weggevoerd. Daarna zijn er verschillende sprekers.