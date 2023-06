Weekendweerbericht: Ook dit weekend perfect weer om op pad te gaan

Net als vorig weekend laat de zon zich ook dit weekend volop zien. Daarbij zijn de temperaturen ook nog eens aangenaam, meldt Weerplaza. Dat is goed nieuws voor de mensen die bijvoorbeeld naar de pride in Utrecht, Dauwpop in Hellendoorn of gewoon naar een terras gaan.

Hoewel vrijdag op sommige plekken bewolkt begon, breekt de zon steeds meer door. Dat is alvast een voorproefje voor zaterdag. De zon schijnt dan volop.

Het wordt ook warmer. De wind komt meer uit het noordoosten en voert daarmee warmere lucht aan. Het kwik stijgt naar 17 tot 19 graden in het kustgebied tot 23 of 24 graden verder landinwaarts. Wie in het zuidoosten woont, kan mogelijk te maken krijgen met zomerse temperaturen van een graad of 25.

Die temperaturen gaan we zondag ook zien, hoewel het her en der een paar graden kouder wordt. Op de Waddeneilanden wordt het maar 15 graden, terwijl mensen in Limburg de thermometer opnieuw kunnen zien oplopen tot zomerse waarden.

Het wordt zondag wel iets minder zonnig dan zaterdag. Het noorden van het land kan te maken krijgen met wat wolkenvelden die vanaf de Noordzee binnendrijven.

Het is niet onverstandig om je ook dit weekend goed in te smeren, zegt Weerplaza. Met zonkracht 6 kan je huid binnen vijftien tot dertig minuten verbranden.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte