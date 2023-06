Weerbericht: Bewolkt begin van de dag met veel zon in het vooruitzicht

De dag begint op veel plaatsen met wolkenvelden, maar later in de middag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 14 tot 21 graden.

Aan het begin van de dag is er een matige wind die naar het noordoosten draait. Later in de middag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden, en blijft het op veel plaatsen droog. Vooral in de zuidelijke provincies is het zonnig.

In het noordelijk kustgebied wordt het 14 of 15 graden. De noordoostenwind is matig, maar soms krachtig aan zee. In delen van Noord-Brabant en Limburg wordt het 21 graden. In Utrecht, Overijssel en Gelderland ligt de temperatuur tussen de 19 en 20 graden.

Vanavond blijft het op veel plaatsen droog. Tijdens de nacht naar zaterdag staat er weinig wind en is de temperatuur tussen de 8 en 11 graden.