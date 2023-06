OM verdenkt drietal van doodslag en diefstal op Amsterdams festival

Delen via E-mail

De drie mannen die zijn opgepakt in verband met de steekpartij op een Amsterdams festival afgelopen weekend worden verdacht van doodslag, twee keer poging tot doodslag, openlijk geweld en diefstal met geweld en afpersing.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt. De steekpartij vond zondagavond plaats op het festivalterrein aan de Donauweg in Amsterdam. Daar vond op dat moment het dancefestival Solid Grooves plaats.

In totaal werden drie slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen, een 22-jarige man uit Nieuwegein en een 24-jarige man uit Amsterdam, verkeerden volgens de politie niet in levensgevaar. Het derde slachtoffer, een 21-jarige man uit Diemen, overleed in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen.