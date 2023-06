Politie na Amnesty-rapport: Agenten moeten niet te snel vragen om ID-bewijs

Delen via E-mail

Het is belangrijk dat politieagenten zich bij het vragen naar persoonsgegevens bewust zijn van de zwaarte van dit middel. Dat schrijft de politie donderdag in een verklaring naar aanleiding van een rapport van Amnesty International.

In het rapport schrijft de mensenrechtenorganisatie dat de Nederlandse politie gebruikmaakt van "ongeoorloofde surveillance van vreedzame demonstranten". Zo zouden agenten geregeld "onrechtmatige ID-controles" uitvoeren om te achterhalen wie een demonstrant is. Hierdoor voelen betogers zich soms geïntimideerd, zei de organisatie.

"Als mensen zich geïntimideerd voelen, dan is dat een ongewenst effect van ons optreden", schrijft de politie. Die noemt het demonstratierecht een belangrijk onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat. De politie benadrukt dat het de "signalen" van Amnesty serieus neemt.

Wel zijn agenten wettelijk bevoegd de identiteit van demonstranten te controleren als daar aanleiding voor is, staat in de verklaring. Dit kan volgens de politie bijvoorbeeld nodig zijn bij mensen die eerder de openbare orde hebben verstoord. Tijdens de politieopleiding en bij interne trainingen leren agenten wanneer dit middel wel en niet geoorloofd is, schrijft de politie.