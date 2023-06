Verpleegkundige die patiënten zou hebben gedood komt vrij, maar blijft verdachte

De Drentse verpleegkundige die heeft verklaard patiënten te hebben gedood, is weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden. Hij blijft nog wel verdachte.

De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland meldt dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg is om "verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen". Het OM had om zestig dagen verlenging van het voorarrest gevraagd. Justitie overweegt tegen de beslissing in hoger beroep te gaan.

Het strafrechtelijk onderzoek is nog steeds in volle gang. De politie heeft al een groot aantal getuigen gehoord, onder wie collega-verpleegkundigen en betrokken artsen. "Maar dit onderzoek heeft er tot nu niet toe geleid dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij hij op ontoelaatbare wijze betrokken was bij de dood van een of meerdere patiënten", staat in een verklaring van de rechtbank. Deskundigen doen nu verder onderzoek naar meerdere sterfgevallen.