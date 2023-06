Omstreden geldwisselketen ook na gedwongen sluiting doelwit van explosie

Bij een kantoor van Suri-Change in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een explosief ontploft. Daarbij ontstond schade aan het pand, maar er vielen geen gewonden. Het is de zevende explosie bij een pand van Suri-Change in ruim een week tijd.

Het explosief is volgens de politie waarschijnlijk rond 3.30 uur afgegaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.

De burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam gingen dit weekend en maandag over tot de sluiting van alle filialen van geldwisselaar Suri-Change. Ze vrezen dat de openbare orde in het geding is, dat er gevaar voor herhaling bestaat en ze wijzen erop dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen Suri-Change. De panden zijn al meerdere keren het doelwit geweest van ontploffingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet donderdag weten dat er in het onderzoek naar Suri-Change geen verdachten meer vastzitten. Vijf personen zijn op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon aangehouden. "Die hebben na hun arrestatie kort vastgezeten, maar zijn allen vrij in afwachting van de vervolging", antwoordt het OM op vragen.

Ze worden volgens het OM verdacht van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel.

Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden. Een van de verdachten zou gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname.

Hier vonden de explosies bij Suri-Change plaats