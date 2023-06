Politie schendt recht op privacy en demonstratie, zegt Amnesty

De Nederlandse politie schendt het recht op privacy van demonstranten, stelt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie komt dit doordat de bevoegdheden die de politie gebruikt te vaag zijn geformuleerd.

In het rapport dat donderdag is uitgebracht, stelt de organisatie dat de politie "onrechtmatige ID-controles" doet om te achterhalen wie een demonstrant is. Elke ID-check staat ten minste vijf jaar geregistreerd in politiedatabanken, blijkt ook uit het onderzoek van Amnesty International.