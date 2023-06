Weerbericht: Een stuk frisser, maar van de zon kunnen we nog blijven genieten

Delen via E-mail

Het wordt vandaag met 15 tot 20 graden een stuk frisser dan gisteren, maar van het mooie terrasweer kunnen we blijven genieten. Vooral in de middag schijnt de zon flink en blijft het droog.

De komende dagen zal de zon het weerbeeld domineren en wordt er geen regen verwacht. Smeer je daarom goed in wanneer je buiten bent, want een onbeschermde huid kan al binnen 10 tot 25 minuten verbranden.

De dag begint met vrij veel bewolking. Hierdoor zal het koeler aanvoelen dan gisteren. In het noordwesten valt misschien nog een spatje regen. De temperatuur in de kustprovincies is tussen de 14 en 16 graden.