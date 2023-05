Van kletsnat naar kurkdroog: dit was de lente van 2023

De lente was dit jaar kletsnat en gaat de boeken in als een van de natste in de recente geschiedenis. De laatste keer dat er zoveel neerslag viel, was in 1983, meldt Weerplaza . Vooral in maart was het raak, maar extremen horen bij die maand.

Het natte deel zat vooral in de eerste helft van de lente; in maart en april plensde het veel meer dan normaal. In die maanden viel respectievelijk 98 en 79 millimeter neerslag, terwijl 56 en 41 millimeter normaal is voor die tijd.

Vooral de eerste maand springt in het oog: het was de zesde natste maart ooit. Kletsnat dus, terwijl dezelfde maand vorig jaar nog kurkdroog was. "Het is eigenlijk heel normaal dat het zo uitzonderlijk is. Die extremen horen historisch gezien bij de maand maart", legt NU.nl-klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm uit.

Waar de eerste twee maanden van de meteorologische lente dus drijfnat waren, was mei juist droger dan normaal. Vooral halverwege de maand sloeg het weer om. In de afgelopen twee weken is er op een enkele lokale bui na geen neerslag gevallen.

Hoewel de laatste twee weken dus kurkdroog waren, zijn er vooralsnog geen zorgen over droogte. "De grondwaterstanden staan er erg gunstig voor door de winter en het begin van de lente", vertelt Schuttenhelm.

Het voelde als een rotlente

Qua temperaturen was de lente van 2023 minder abnormaal. Volgens Weerplaza was het met gemiddeld 9,7 graden een fractie aan de koude kant: het jarenlange gemiddelde ligt 0,2 graden hoger.

Vooral april viel veel mensen rauw op het dak. Het was die maand een graad kouder dan normaal en bovendien regende het vaker dan anders. "Mensen hadden toen echt het gevoel dat het een rotlente was", zegt Schuttenhelm.

Lente warmt het snelst op van alle jaargetijden

Hoewel dat gevoel klopte ten opzichte van de afgelopen jaren, ligt het anders wanneer je kijkt naar de langere termijn. "Mensen vonden het een koude lente, maar het was juist een warme lente ten opzichte van de twintigste eeuw."

Lentes zijn nu gemiddeld 1,5 graad warmer dan dertig jaar geleden. Daarmee is de lente het jaargetij dat de afgelopen decennia het meest is opgewarmd. Een van de oorzaken daarvan is dat lentes zonniger zijn geworden.