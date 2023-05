15 jaar cel voor doodschieten man in Utrechts café en verwonden bezoekers

De man die in oktober 2021 een 37-jarige man doodschoot in café De Plak in Utrecht moet vijftien jaar de cel in. De rechtbank heeft de 41-jarige Utrechter woensdag veroordeeld voor doodslag, poging tot doodslag op een andere persoon en mishandeling van een derde persoon.

De Utrechter zou eerst twee klappen hebben uitgedeeld aan een bekende. De twee kenden elkaar van een eerdere ruzie. Het dodelijke slachtoffer probeerde tussenbeide te komen en werd van dichtbij neergeschoten. De kogel raakte ook een vrouw die in de buurt was. Zij liep een klaplong op.

Volgens de Utrechter haalde hij de trekker niet opzettelijk over. Maar de rechter oordeelde op basis van camerabeelden dat hij dit wél opzettelijk deed. Hij wist ook dat de kans bestond dat er andere slachtoffers zouden vallen, omdat het druk was in het café.