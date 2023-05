In Spanbroek ontvoerde man maakt het goed, politie is zeker van een misdrijf

De man die maandag in Beverwijk is teruggevonden, is vrijdag ontvoerd in Spanbroek. Daar ging de politie al van uit, maar daar is het korps nu zeker van. Het slachtoffer is geschrokken, "maar we hebben zorg voor hem en dat gaat goed", vertelt een politiewoordvoerder.

In de zaak zijn twee verdachten aangehouden. Zij zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven zeker de komende twee weken nog in voorarrest. Het tweetal zit in beperkingen. Ze mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Het slachtoffer stond vrijdag rond 13.30 uur op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg in het West-Friese dorp Spanbroek. Vlak daarna sleurden twee mannen hem in een auto. Ze reden meteen weg.

Afgelopen weekend verspreidde de politie twee foto's van de man. De politie vroeg daarbij om meer informatie over zijn identiteit en verblijfplaats. Er kwamen verschillende tips binnen, maar de politie tastte nog dagenlang in het duister.

Maandagochtend hoorde de politie dat de vermiste man mogelijk rondliep bij het station in Beverwijk. Daar werd hij 's middags aangetroffen. De man maakte een verwarde indruk. Voor zover bekend spreekt hij Engels of Duits. De politie doet geen verdere uitlatingen over hem.

De woordvoerder roept media op de foto's van de ontvoerde man niet meer te verspreiden.