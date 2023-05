Vrouwen in gevangenis Nieuwersluis slachtoffer grensoverschrijdend gedrag personeel

Delen via E-mail

Vrouwelijke gevangenen in de gevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis zijn slachtoffer van structureel niet-integer gedrag van het personeel. Het gaat om seksueel getinte opmerkingen richting de gevangenen, maar ook om tongzoenen, orale bevrediging en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Ook zou er worden gepest, geschreeuwd en gescholden.

Dat is de conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek binnen de gevangenis.

De bevraagde vrouwen zeiden angst te hebben om melding te maken van het gedrag. "Ze zijn bang niet te worden geloofd of er nadeel van te ondervinden door bijvoorbeeld overplaatsing naar een andere gevangenis", schrijft de Inspectie JenV.

Uit het onderzoek blijkt ook dat tussen medewerkers onderling sprake is van roddelen en discriminerende en seksistische opmerkingen. Medewerkers durven zich niet allemaal uit te spreken, bijvoorbeeld omdat ze al lang samenwerken of elkaar in privétijd zien.