Weerbericht: Prima terrasweer op deze zonnige woensdag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op veel plaatsen in ons land schijnt de zon vandaag uitbundig. Het wordt prima terrasweer met temperaturen van tussen de 17 en 25 graden.

In de middag zal de zon ook flink schijnen. Smeer je daarom goed in wanneer je veel buiten bent, want een onbeschermde huid kan al binnen 10 tot 25 minuten verbranden.