SCP: Een op de tien volwassenen kwetsbaar door opstapelende problemen

Bij 1,3 miljoen Nederlanders stapelen de problemen zich op. Zij hebben bijvoorbeeld weinig sociale contacten, financiële problemen en moeite met het huishouden. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdagavond in een rapport.

Een op de tien volwassenen in Nederland heeft vaak geld- en sociale problemen, maar is niet in staat om deze zelf op te lossen. Deze mensen zijn daardoor vaker eenzaam en minder tevreden over hun leven, concludeert het SCP in het rapport "Zicht op zorgen".