DNA-onderzoek Drentse 'kofferbakmoord' levert weer niks op

DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van de vermoorde Ralf Meinema uit het Drentse Klazienaveen heeft opnieuw geen resultaat opgeleverd. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond na berichtgeving in De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden.

De 31-jarige Meinema werd op 30 maart 2017 in de kofferbak van zijn eigen auto gevonden. Zijn auto lag in het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Meinema was doodgeslagen.

Het OM vond DNA van een onbekende man op de bijrijdersstoel. Justitie noemt de man tot zijn identiteit bekend is "onbekende man B."

Door DNA uit andere strafzaken te bestuderen, hoopte het OM de onbekende man via een familielid op te sporen. Een soortgelijk onderzoek liep in 2019 op niets uit. Toch hoopte het OM dat het nu wel zou lukken, omdat het aantal DNA-profielen in de databank sinds 2019 is toegenomen. Maar dit onderzoek leverde dus opnieuw niks op.

Het OM had al eerder een verdachte aangehouden: Hans O. uit Emmen. O. had Meinema als laatste gezien op de avond van de moord. Het OM had achttien jaar cel tegen de Emmenaar geëist. O. heeft altijd ontkend iets met de gewelddadige dood van Meinema te maken te hebben.