Limburg en Brabant willen dat niet carnaval, maar de eindtoets wordt verplaatst

De Provinciale Staten van Limburg willen dat de nieuwe eindtoets voor groep 8 wordt verplaatst. De zogenoemde doorstroomtoets zou moeten plaatsvinden in de eerste twee weken van februari, maar dat valt samen met de carnavalsperiode. Eerder trok de provincie Noord-Brabant al aan de bel vanwege de "onwetendheid van Randstedelingen" rondom de traditie.

De Limburgse Staten volgen de oproep van de carnavalsverenigingen uit de provincie. Zij legden vorige maand al uit dat die periode gevuld is met allerlei carnavalsactiviteiten. Juist de oudste groep basisschoolleerlingen is daarbij betrokken. Het plannen van de belangrijke doorstroomtoets tijdens die feestelijke periode vinden ze niet wenselijk.

Een soortgelijk signaal gaf het Brabantse college vorige week ook af. Ze willen dat de toets wordt verplaatst naar een andere periode of dat er een mogelijkheid komt om de toets op een ander moment af te nemen. De provincie uitte haar ongenoegen over de "onwetendheid van Randstedelingen" met weinig kennis over de Brabantse cultuur. "Misschien kunnen we ministers uitnodigen om hier carnaval te komen vieren", suggereerde gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA).