Steeds meer asielzoekers en statushouders wachten op inschrijving voor BSN

Het aantal asielzoekers en statushouders die wachten op inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) is in ruim een jaar tijd meer dan vijf keer zo groot geworden. De inschrijving in de BRP is nodig om een burgerservicenummer (BSN) te krijgen.

Het aantal wachtenden is gestegen van zo'n 2.330 naar ruim 13.400, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dinsdag aan de Tweede Kamer. Het overgrote deel (ruim 12.000) betreft asielzoekers die al langer dan zes maanden in Nederland zijn.

Met een BSN kunnen mensen onder meer werken of een bankrekening openen. Statushouders en asielzoekers kunnen op vijf plekken terecht voor hun BRP-registratie.

Maar die plekken kunnen het aantal aanvragen niet aan. De achterstand is begonnen tijdens de coronacrisis, toen de zogeheten BRP-straten tijdelijk dicht waren. Hoewel de locaties weer op volle sterkte draaien, is het aantal aanvragen groter dan verwacht. De BRP-straten kunnen deze niet snel genoeg verwerken.

Een onwenselijke situatie, vindt Van der Burg. Hij schrijft dat het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt of het de capaciteit van de BRP-straten kan uitbreiden. Verder onderzoekt het ministerie of statushouders en asielzoekers zich ook op andere plekken kunnen inschrijven. Van der Burg hoopt dat de overheid de achterstand daarmee "substantieel" kan verminderen.