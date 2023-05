Theater Raveleijn in de Efteling ontruimd vanwege brand tijdens voorstelling

Bij het bekende Efteling-theater Raveleijn is dinsdagochtend brand ontstaan. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan NU.nl. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brand is inmiddels voorbij en er zijn geen gewonden gevallen.

Raveleijn is de 'magische stad' in de Efteling waar onder meer theatervoorstellingen worden gehouden.

Tijdens een show dinsdagochtend ontstond er brand, waarna het theater moest worden geëvacueerd. Daarbij is iedereen ongedeerd gebleven, meldt de woordvoerder.

Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Het attractiepark onderzoekt wat de oorzaak van de brand is.

De brandweer meldt aan persbureau ANP dat de brand woedde in een pand in de buurt van het Raveleijn-theater. Op beelden op sociale media is te zien hoe vlammen uit een decorstuk slaan. Ook is er zwarte rook te zien.