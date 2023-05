Aziatische hoornaar is nu in bijna heel Nederland te vinden

De Aziatische hoornaar, een grote en relatief gevaarlijke wespensoort, komt nu in bijna heel Nederland voor. Het insect is alleen in Groningen en Friesland nog niet gezien. De soort is schadelijk voor onder meer honingbijen en wilde bijen.



De hoornaar is inmiddels meerdere keren in het noorden van het land gezien. Dat blijkt uit meldingen die bij Waarneming.nl zijn binnengekomen.

In het Drentse Hooghalen, niet ver van Groningen, is op 21 mei een nest bouwende koningin gespot. Op diezelfde dag is ook een koningin in het Gelderse Winterswijk aangetroffen. Op 4 mei is al een hoornaar in het Gelderse Lunteren gezien.

In 2017 is voor het eerst een Aziatische hoornaar in Nederland gezien. Dat gebeurde in het Zeeuwse Dreischor. Het insect staat op de EU-lijst van invasieve exoten. Dit betekent dat de Europese Unie de verspreiding van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk wil voorkomen.

"Om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze schadelijke invasieve exoot zich in Nederland nog verder verspreidt, is het belangrijk dat de nesten snel opgespoord en vernietigd worden", zegt Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. "Daarbij spelen burgers een essentiële rol. Want zonder waarnemingen kunnen de provincies, die voor de aanpak verantwoordelijk zijn, niet in actie komen."