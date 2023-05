Storing metro's in Rotterdam opgelost, maar ochtendspits blijft verstoord

Na een technische storing wordt het metroverkeer in de regio Rotterdam weer opgestart, maar het kan nog wel de hele ochtendspits duren voordat alle metro's weer rijden.

Ook het busverkeer in Rotterdam is ontregeld. Vanwege personeelsproblemen vallen veel lijnen uit of rijden die met vertraging, zegt de woordvoerder. Op verschillende lijnen rijden in beide richtingen minder bussen, waardoor reizigers rekening moeten houden met ongeveer dertig minuten extra reistijd.