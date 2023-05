Weerbericht: Een bewolkte dag, maar de zon zal snel weer doorbreken

Er blijft niet veel over van het zonnige weekend waar velen van hebben genoten. Het wordt een bewolkte dinsdag. De temperatuur daalt in de ochtend naar 6 tot 8 graden, maar in de middag wordt het weer wat warmer.

In een groot deel van Nederland is het bewolkt. In het noorden kan er zelfs regen vallen door de dikkere bewolking. Verder naar het zuiden schijnt de zon wel flink door de aanwezige sluierwolken, en blijft het op veel plekken droog.

's Middags breekt de zon weer door op meer plaatsen in het land, maar in het noorden zal het ook in de middaguren bewolkt blijven. De temperatuur loopt op naar 13 tot 15 graden in het noorden en westen. In het midden en oosten wordt het 16 of 17 graden. In het zuiden en zuidoosten kan het 18 of 19 graden worden, meldt Weeronline.

Vannacht wordt het vrij helder. De meeste wolken zullen dan verdwijnen. Het blijft droog, en de temperatuur daalt weer naar 7 tot 10 graden.