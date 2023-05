In Spanbroek ontvoerde man na drie dagen aangetroffen in Beverwijk

De man die vrijdagmiddag in het Noord-Hollandse Spanbroek door twee mannen is ontvoerd, is gevonden. Hij is na diverse meldingen aangetroffen in Beverwijk. Als de man medisch is onderzocht, neemt de politie hem in verhoor.

Vrijdag rond 13.30 uur stond de man op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg in het West-Friese dorp Spanbroek. Vlak daarna sleurden twee mannen hem in een auto. Ze reden meteen weg.

Maandagochtend hoorde de politie dat de vermiste man mogelijk rondliep bij het station in Beverwijk. Daar is hij 's middags aangetroffen.

Volg dit onderwerp Volg nieuws over de ontvoering in Spanbroek Blijf met meldingen op de hoogte

Afgelopen weekend verspreidde de politie twee foto's van de man. De politie vroeg daarbij om meer informatie over zijn identiteit en verblijfplaats. Er kwamen verschillende tips binnen, maar de politie tastte nog dagenlang in het duister.

De politie maakte zich vanwege de situatie grote zorgen over zijn gezondheid, zei een politiewoordvoerder maandagochtend tegen NU.nl.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee verdachten 10 kilometer verderop in Heerhugowaard opgepakt. De mannen zitten sindsdien in beperkingen. Dit betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Zij worden uiterlijk dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal besluiten of en hoelang de mannen in voorlopige hechtenis blijven.