Extra agenten op straat in Rotterdam na zes explosies geldwisselketen

In filialen van een geldwisselketen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben vorige week zes explosies plaatsgevonden. De drie betrokken politie-eenheden doen onderzoek naar de incidenten bij Suri-Change, melden woordvoerders aan NU.nl. De Rotterdamse politie zet extra agenten en camera's in. De andere eenheden kunnen nog niets zeggen.

Suri-Change is een geldwisselketen met negen filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Vorige week was het meermaals raak bij verschillende kantoren.

In de nacht van maandag op dinsdag werden drie panden in Amsterdam getroffen. Het ging om filialen aan de Bijlmerdreef, de Eerste Van Swindenstraat en de Jan Evertsenstraat. In de nacht van donderdag op vrijdag was het opnieuw raak op de Bijlmerdreef. De politie besloot de drie locaties daarop te sluiten. De drie andere Amsterdamse filialen van Suri-Change bleven open.

Wat is Suri-Change? Suri-Change is een geldwisselbedrijf. Je kunt er verschillende valuta's wisselen. Het bedrijf kwam eerder in het nieuws vanwege een onderzoek naar criminele geldstromen. Eind maart werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel geld uit cocaïnehandel.

In de dagen daarna vonden nog twee explosies plaats, maar dan bij de kantoren in Rotterdam en Den Haag. De explosie in de hofstad vond afgelopen nacht iets na 2.00 uur plaats.

De Rotterdamse politie zegt tegen NU.nl extra maatregelen te hebben genomen. Zo zijn er meer agenten beschikbaar om te surveilleren in de straten van de twee Suri-Change-filialen in de stad. Deze twee locaties zijn inmiddels gesloten.

"Ook houden we extra toezicht met camera's", vertelt een politiewoordvoerder. De politie houdt rekening met een mogelijk verband tussen alle explosies.

0:45 Afspelen knop Veel schade bij Amsterdamse geldwisselkantoren door explosies

Politie Amsterdam wil dader niet wijzer maken

"We kunnen niet zeggen wat wij zichtbaar en onzichtbaar doen om te voorkomen dat bij Suri-Change nog eens iets gebeurt", zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie tegen NU.nl. "We willen degene die erachter zit niet wijzer maken dan hij of zij al is."

De verschillende eenheden doen zelf onderzoek, maar wisselen onderling informatie uit. "We onderzoeken ook of het doel van de daders juist is dat de panden door de gemeente worden gesloten", zegt de woordvoerder.

De Haagse politie kan niet ingaan op vragen van NU.nl. De woordvoerder verwijst naar een persbericht van zondagochtend. Daarin roept de politie getuigen op zich te melden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.