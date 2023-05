Wie en waar is de man die in Spanbroek is ontvoerd?

Over de man die vrijdag in het Noord-Hollandse Spanbroek onder dwang is meegenomen in een auto, is nog maar weinig bekend. De politie hoorde maandagochtend dat de man mogelijk rondloopt bij station Beverwijk, maar heeft hem nog niet gevonden. Wat weten we op dit moment wel over deze zaak?

Wat gebeurde er vrijdagmiddag in Spanbroek?

Een roodharige man werd vrijdag rond 14.20 uur aan de Herenweg in het West-Friese dorp Spanbroek door twee andere mannen in een auto gesleurd.

Ooggetuigen zeggen tegen het Noordhollands Dagblad dat ze hem hoorden schreeuwen en de auto snel zagen wegrijden. Het AD schrijft dat de ontvoering volgens omstanders "met zo veel agressie" gepaard ging, dat de man "geen schijn van kans maakte" en dat hij "niet anders kon dan meegaan".

Een politiewoordvoerder van de Eenheid Noord-Holland liet maandagochtend aan NU.nl weten dat hij duidelijk onder dwang is meegenomen. En dat omstanders hem Duits of Engels hoorden spreken.

Voordat de man werd meegenomen, stond hij rond 13.30 uur op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan diezelfde Herenweg. Hij is door verschillende camera's gefilmd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.45 uur verspreidde de politie een eerste foto van de man. De politie vroeg daarbij om informatie over zijn identiteit en verblijfplaats.

Diezelfde nacht werden 10 kilometer verderop in Heerhugowaard twee verdachten opgepakt. Zij zitten sindsdien in beperkingen. Dit betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Er is nog niets bekendgemaakt over hun mogelijke rol bij de ontvoering. De arrestatie heeft tot nu toe niet tot meer informatie geleid.

Beeld van de ontvoering in Spanbroek. Foto: Politie

Hoe verloopt het politieonderzoek?

De politie werkt met een groot team aan de zaak. "We zijn er hartstikke druk mee bezig, maar hebben hem nog steeds niet gesproken", meldt de politiewoordvoerder aan NU.nl.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zei de politie al "met spoed" op zoek te zijn naar meer informatie. Ook maakt de politie zich zorgen over de gezondheid van de man. "De hele situatie zoals aangetroffen" geeft daar aanleiding toe, zegt de woordvoerder.

Op zondagavond deelde de politie een nieuwe foto van de man in de hoop dat iemand hem herkent. Daarop is hij iets duidelijker in beeld. Hij heeft een rode baard, draagt een wit shirt met lange mouwen en staat in een lijnbus. De foto is gemaakt door een camera in de bus.

In reacties op sociale media werd dit weekend gesuggereerd dat het om een vrijgezellenfeest zou gaan. De politiewoordvoerder noemt die geruchten "onzin" en een "zeer slecht aannemelijk scenario". "Anders zou het een raar vrijgezellenfeest zijn", aldus de woordvoerder.

Volg dit onderwerp Volg nieuws over de ontvoering in Spanbroek Blijf met meldingen op de hoogte

Wat nu?

Maandag iets voor 12.00 uur schreef de politie Eenheid Noord-Holland dat ze meerdere meldingen hebben gekregen dat de man in de omgeving van NS-station Beverwijk zou rondlopen. Mensen die hem zien worden opgeroepen 112 te bellen.

De twee verdachten die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aangehouden worden uiterlijk dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dan zal besloten worden of en hoe lang de mannen in voorlopige hechtenis blijven.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Welke andere vragen zijn nog onbeantwoord?