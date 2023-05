Ook Den Haag sluit pand van geldwisselketen Suri-Change vanwege explosies

Het kantoor van geldwisselketen Suri-Change in Den Haag blijft op last van burgemeester Jan van Zanen zes maanden gesloten. Dat meldt de gemeente maandag desgevraagd aan NU.nl. Het pand is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een explosie.

Suri-Change heeft ook filialen in Amsterdam en Rotterdam. Vorige week vonden zes explosies plaats bij verschillende panden van het bedrijf.

Het pand in Den Haag wordt gesloten "vanwege de structurele aard van de ernstige geweldsincidenten en omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen B.V. Suri-Change loopt", meldt de gemeente. Volgens Den Haag is de kans op herhaling groot, evenals het risico op escalatie van geweldsincidenten bij het pand.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het raak bij drie geldwisselkantoren in Amsterdam. Twee dagen later gebeurde dat nog eens bij een van die drie vestigingen. In de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie voor het hoofdkantoor in Rotterdam. En afgelopen nacht ging het dus mis bij de vestiging in De Heemstraat in Den Haag.

Vrijdag sloot de gemeente Amsterdam de drie getroffen panden in de stad. De drie andere vestigingen in de hoofdstad zijn nog open. Na de explosie bij het Rotterdamse hoofdkantoor heeft de Maasstad besloten de twee filialen in de stad te sluiten. De vestigingen blijven drie maanden dicht, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie tegen NU.nl.