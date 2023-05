Ook Amsterdam sluit kantoren Suri-Change na explosies, nu alle filialen dicht

In verband met een reeks explosies zijn alle tien filialen van geldwisselaar Suri-Change gesloten op last van de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Vijf panden zijn sinds zondag al dicht. Na Den Haag sluit Amsterdam maandag de overige vier filialen van de keten in de stad, meldt de gemeente desgevraagd aan NU.nl.

Suri-Change is een geldwisselketen en heeft filialen in de drie steden. Afgelopen week vonden zeven explosies plaats voor verschillende panden van het bedrijf.

Amsterdam sluit nu vier filialen in de stad, waarvan er drie gevestigd zijn aan het Damrak. De andere bevindt zich op het Bijlmerplein. In totaal heeft Suri-Change elf vestigingen, waarvan er dus nog één open is. De gemeente Amsterdam heeft die niet gesloten, "want dat pand wordt niet gebruikt", zegt een woordvoerder van de gemeente.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het raak bij drie geldwisselkantoren in Amsterdam. Twee dagen later ging weer een explosief af bij een van die drie vestigingen. In de nacht van zaterdag op zondag was er een explosie voor het hoofdkantoor in Rotterdam. En afgelopen nacht was het raak bij de vestiging in Den Haag.

Vrijdag sloot de gemeente Amsterdam de drie getroffen panden in de stad. De vijf andere vestigingen in de hoofdstad bleven aanvankelijk open. Ook de gemeente Rotterdam nam het besluit de panden van de ondernemer in die stad te sluiten. De vestigingen daar zijn voor drie maanden dicht, meldde een woordvoerder aan NU.nl.

Wat is Suri-Change? Suri-Change is een geldwisselbedrijf. Je kunt er verschillende valuta's wisselen. Het bedrijf kwam eerder in het nieuws vanwege een onderzoek naar criminele geldstromen. Eind maart werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel geld uit cocaïnehandel.

Ook zondag weer explosief afgegaan in Amsterdam

De gemeente Amsterdam meldt dat zondag ook in die stad weer een explosief is afgegaan voor een van de panden van Suri-Change. Het gaat om het vrijdag al gesloten pand in de Jan Evertsenstraat. Meer details meldt de gemeente niet.

De gemeente heeft alle overige panden die in gebruik zijn gesloten, omdat het risico op herhaling als hoog wordt ingeschat. Dat zei de gemeente Den Haag eerder op zondag ook tegen NU.nl. Die schatte ook het risico op escalatie van geweldsincidenten rond het filiaal daar hoog in.

De politie-eenheden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doen los van elkaar onderzoek naar de incidenten. Wel wordt onderling informatie uitgewisseld. Alle drie de politie-eenheden houden rekening met een mogelijk verband tussen de explosies in de steden.

Amsterdam kan niks zeggen over politie-inzet

Of de daders achter de explosies erop uit waren dat de kantoren gesloten zouden worden, wordt nog onderzocht. Volgens een politiewoordvoerder zijn in het verleden coffeeshops in Amsterdam beschoten met als doel de panden te laten sluiten.

De politie in Amsterdam kan om veiligheidsredenen niet zeggen welke extra stappen worden genomen naar aanleiding van de explosies in de stad. In Rotterdam worden overdag en 's nachts meer agenten ingezet om te surveilleren bij de twee panden van de keten in de stad. Ook is er extra cameratoezicht.