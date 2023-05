Na Amsterdam en Rotterdam ook explosie bij pand geldwisselketen Den Haag

Bij een geldwisselkantoor in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan. Volgens Omroep West was een kantoor van Suri-Change opnieuw het doelwit. Het is de zesde keer in korte tijd dat de keten wordt bestookt. Dat gebeurde eerder in Rotterdam en Amsterdam.

Volgens de politie heeft de schade van de explosie in de De Heemstraat zich beperkt tot de voordeur van het pand. Niemand raakte gewond. De politie wil niet zeggen of het gaat om een kantoor van Suri-Change, maar op foto's is te zien dat het pand is afgeschermd met hekken.

Bij de hoofdvestiging van Suri-Change aan de West-Kruiskade in Rotterdam vond een dag eerder een explosie plaats. Dat gebeurde nadat panden van de geldwisselaar in Amsterdam afgelopen week al vier keer doelwit waren. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sloot vrijdag drie kantoren in Amsterdam. Bij een van die locaties vond twee keer in één week een explosie plaats.

Gelet op de werkwijze bij de explosies zei de politie zondag dat ze rekening houdt met een verband.

Rotterdam wordt geteisterd door golf van explosies

Voor de reeks explosies was Suri-Change ook al in het nieuws gekomen. Eind maart werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel geld. Dat zou te maken hebben met cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op de criminele geldstromen die via de geldwisselketen zouden plaatsvinden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook al raak in Rotterdam. Toen ging er in een portiekflat aan de Taandersstraat in de wijk Delfshaven een explosief af. Niemand raakte gewond en de schade viel mee.