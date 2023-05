Dode en twee gewonden na steekpartij op festivalterrein in Amsterdam

Bij een steekpartij op een festivalterrein in Amsterdam zijn zondagavond drie gewonden gevallen. Een van de drie slachtoffers is in de nacht naar maandag aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen aangehouden.

Het festival vond plaats aan de Donauweg in de wijk Sloterdijk. De drie slachtoffers werden na het incident naar het ziekenhuis gebracht.