Weerbericht: Lagere temperaturen, maar nog steeds prima voorjaarsweer

Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft droog, maar met maxima van 14 tot 19 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.

In de ochtend is er vrij veel bewolking in het land. Vooral in het noorden kan de bewolking wat dikker zijn. De zon heeft moeite om daardoorheen te schijnen.