In beeld Turkse Nederlanders vieren verkiezingswinst Erdogan

Turkse Nederlanders hebben zondagavond in meerdere Nederlandse steden gevierd dat Recep Tayyip Erdogan de Turkse presidentsverkiezing heeft gewonnen. Ze reden toeterend rond of zwaaiden op straat met de vlag van Turkije. Een overzicht in beeld.

In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort gaan Turkse Nederlanders de straat op, omdat de zittende president de presidentsverkiezing heeft gewonnen. Foto: ANP

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Veel feestvierders zijn met de Turkse vlag in de auto gestapt om toeterend rond te rijden. Foto: ANP

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ook staan veel aanhangers van Erdogan op straat met een vlag te zwaaien. Foto: ANP

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.