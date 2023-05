In beeld Turkse Nederlanders vieren feest na de Turkse verkiezingsuitslag

In meerdere steden in Nederland vierden Turkse Nederlanders zondagavond dat Erdogan de Turkse verkiezingen heeft gewonnen. Ze stapten met de nationale vlag van Turkije in de auto om toeterend rond te rijden of stonden op straat met de vlag te zwaaien. Een overzicht in beeld.

In meerdere steden in het land gingen Turkse Nederlanders zondagavond de straat op nadat Erdogan de Turkse verkiezingen had gewonnen. Foto: ANP

Veel feestvierders stapten met de vlag van Turkije in de auto om toeterend rond te rijden. Foto: ANP

Ook stonden veel Turkse Nederlanders op de weg met een vlag te zwaaien. Foto: ANP

Niet alleen in Nederland gingen mensen de straat op. Ook in steden als Brussel werd feest gevierd door aanhangers van Erdogan. Foto: ANP

Mensen gingen de straat al op voordat de uitslag definitief was. Foto: ANP