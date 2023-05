Weekweerbericht: Het blijft nog wat langer perfect terrasweer

Komende week zien we zomers weer: het blijft droog en zonnig. In de loop van de week loopt de temperatuur op naar een zomerse 25 graden.

Maandag en dinsdag dipt de temperatuur even doordat de wind in kracht toeneemt. Daardoor komen er dinsdag wat wolkenvelden over vanaf de Noordzee. In het noordoosten kan dat wat spetters opleveren, maar dat zou de enige neerslag van deze week moeten zijn. Het wordt tussen de 14 en 19 graden.