Bij bootongeluk op Maas omgekomen mannen komen uit Duitsland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De twee werden zaterdag later op de dag dood gevonden, samen met het bootje, bij de monding van de Oude Maas.

Hulpdiensten kwamen rond zaterdag 2.30 uur in actie nadat er een melding was binnengekomen over een ongeluk met een bootje. Bij het ongeluk waren geen andere vaartuigen betrokken.