Zeven mensen aangehouden na steekpartij in rijdende trein bij Ede

Op station Ede-Wageningen zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeven personen aangehouden vanwege een steekpartij in een trein. Twee personen raakten bij de steekpartij gewond.

De gewonden zijn op het station direct "medisch verzorgd". Hoe het met ze gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of ze daarna nog naar het ziekenhuis moesten.