Acht mannen aangehouden na steekpartij in rijdende trein bij Ede

Op station Ede-Wageningen zijn in de nacht van zaterdag op zondag acht mannen aangehouden vanwege een steekpartij in een trein. Twee personen raakten bij het incident gewond.

Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zegt dat er een vechtpartij gaande was in de trein. Daarbij werd ook gestoken. Een van de gewonden is ook aangehouden. De twee gewonden hielden niet-levensbedreigende verwondingen over aan het incident.