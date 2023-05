Voor vijfde keer in week tijd explosie bij geldwisselbedrijf, nu in Rotterdam

Bij een pand aan de West-Kruiskade in Rotterdam heeft zondag om 5.00 uur een explosie plaatsgevonden. Rijnmond schrijft dat het om een pand van geldwisselketen Suri-Change gaat. Panden van die keten in Amsterdam werden vrijdag gesloten, nadat er in een week tijd vier explosies waren geweest.

Een verdachte is zondagnacht weggerend richting de Batavierenstraat in het centrum van Rotterdam. De persoon was donker gekleed en had een capuchon op, meldt de politie. De vermoedelijke dader is vastgelegd op camerabeelden, zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie raakte niemand gewond. De schade aan het gebouw valt volgens de woordvoerder wel mee. "De deur is zwartgeblakerd en wat ontwricht. Voor de rest is er geen schade." De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en roept getuigen op zich te melden.

De politie wil niet bevestigen dat het om een pand van Suri-Change gaat. Het pand aan de West-Kruiskade is de hoofdvestiging van de geldwisselaar. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sloot vrijdag drie kantoren van de onderneming in Amsterdam.

Aanleiding voor de sluiting waren explosies die zich in de nacht van dinsdag op woensdag tegelijkertijd bij de drie kantoren hadden voorgedaan. Een van die kantoren was in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw doelwit van een explosie.

Suri-Change eerder in het nieuws om criminele geldstromen

Voor de reeks aan explosies was Suri-Change ook al in het nieuws gekomen. Op 27 maart werden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel geld. Dat zou te maken hebben met cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op de criminele geldstromen die via de geldwisselketen zouden plaatsvinden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook al raak in Rotterdam. Toen ging er in een portiekflat aan de Taandersstraat in de wijk Delfshaven een explosief af. Niemand raakte gewond en de schade viel mee.

Rotterdam is de afgelopen maanden geteisterd door een golf van explosies en beschietingen. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 54 incidenten met excessief geweld.

Bij 37 incidenten ging het om explosies en 17 keer ging het om beschietingen. Van de 37 explosies waren er 36 gericht op een pand, waarvan 29 op een woning. De politie vermoedt dat veel van de incidenten te maken hebben met drugscriminaliteit.