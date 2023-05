Weerbericht: Warme dag met een mix van zon en wat wolkenvelden

Delen via E-mail

Het weer van zondag lijkt op dat van zaterdag, al kan er vandaag wat bewolking voorkomen. De temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden.

Vooral in het noorden van het land kunnen wat stapelwolken voorkomen. In de rest van het land is de bewolking dun. De zon zal daar dan ook doorheen kunnen schijnen.