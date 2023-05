Honderden arrestaties bij klimaatprotest A12, weg weer vrijgegeven

Alle demonstranten van Extinction Rebellion zijn van de Utrechtsebaan in Den Haag. Sinds het middaguur blokkeerden de activisten het begin van de A12. De politie greep in en deed honderden arrestaties. Even na 17.00 uur waren alle demonstranten weg. Het wegdek is schoongemaakt en vrijgegeven.

De activisten van Extinction Rebellion liepen rond 12.00 uur de snelweg op, in protest tegen subsidies voor de fossiele industrie. Ze werden tegengehouden door de mobiele eenheid, maar braken daar al snel doorheen. Daarna begonnen ze een zogeheten sit-downactie. Het is niet de eerste, maar zevende keer dat de demonstranten dit deel van de A12 blokkeren.

Omdat de demonstratie verboden was door de gemeente, riep de politie de activisten op om te vertrekken. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Waarschuwingen en waterwerpers hadden ook weinig effect. Daarom besloot de politie rond 13.15 uur in te grijpen door demonstranten te verwijderen.

Zeker honderden arrestaties

De activisten werden opgetild en in bussen van vervoersmaatschappij HTM gezet. Er zijn zeker honderden mensen aangehouden, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Extinction Rebellion meende dat het om meer dan duizend arrestaties gaat. Volgens de klimaatgroep zijn ruim achthonderd demonstranten inmiddels weer vrij.

De meesten arrestanten worden niet vervolgd vanwege het "vreedzame karakter" van de demonstratie, aldus het OM.

Tijdens een aanhouding is een agent gebeten, meldt de politie. De bijter is opgepakt voor mishandeling en de agent wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Het blokkeren van een deel van de snelweg leidde uiteraard tot oponthoud. De ANWB zag files rond Den Haag op zaterdag oplopen vanwege de klimaatdemonstratie.